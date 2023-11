Mortes no terremoto do Nepal sobem para 157

O número de mortos no terremoto que atingiu o Nepal na sexta-feira (3) chegou a 157 mortos, segundo o novo boletim divulgado pelo porta-voz da polícia nacional, Kuber Kathayat, neste sábado (4). O tremor matou 105 pessoas em Jajarkot e 52 em Rukum. Equipes de resgate no Nepal escavam com as próprias mãos os destroços de casas e prédios que desabararam em busca de sobreviventes.

As autoridades acreditam que o número de vítimas fatais deva aumentar com a recente chegada dos socorristas à região montanhosa que fica perto do epicentro do terremoto, a cerca de 500 quilômetros da capital Kathmandu. O trabalho de resgate pode se prolongar devido à necessidade de liberação de estradas bloqueadas por deslizamentos de terra para acessar áreas atingidas.

O terremoto atingiu a região de Jajarkot, no oeste do Himalaia, às 11h47, horário local, com magnitude 6.4 na Escala Richter, conforme o Centro Sismológico Nacional do Nepal. O Centro de Pesquisa de Geociência da Alemanha mediu o abalo sísmico em 5.7, e a Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, em 5.6.

