Morre Sergio Calderón, ator de Piratas do Caribe e Homens de Preto, aos 77 anos

O ator mexicano Sergio Calderón, reconhecido por seu trabalho em "Piratas do Caribe" e "Homens de Preto", faleceu nesta quarta-feira (31) aos 77 anos, vítima de causas naturais. A notícia foi divulgada pelo The Hollywood Reporter (THR).

Em "Piratas do Caribe: No Fim do Mundo", terceiro filme da aclamada franquia, Calderón desempenhou o papel de um dos Lordes Piratas, o Capitão Eduardo Villanueva. Já em "Homens de Preto", o ator interpretou José, um personagem com uma cabeça empalada tentando cruzar a fronteira entre Estados Unidos e México.

VEJA MAIS

Além desses projetos, Sergio também marcou presença em filmes como "The Ruins" e "Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família", assim como na série "Better Things" no ano passado, e em um episódio de "The Resort".