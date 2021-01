Morre mulher baleada em invasão de multidão pró-Trump ao Capitólio, nos EUA

Após a invasão do Capitólio por uma multidão pró-Trump, na tarde desta quarta-feira (6), uma mulher foi baleada dentro do prédio e morreu. As informações são de oficiais da polícia de Washington D.C..

A mulher não foi identificada e nenhuma informação foi divulgada sobre a possível origem do disparo. O chefe Robert J. Contee, do Departamento de Polícia Metropolitana, disse apenas que ela era uma “civil” e que seus policiais estavam à frente da investigação.

A vítima foi declarada morta em um hospital local, disse Dustin Sternbeck, porta-voz do departamento de polícia. Ainda de acordo com ele, ainda não há informações sobre quem atirou nela nem tem outros detalhes.

Um vídeo mostra o que parece um tiroteio no Capitólio. Assista:

GRAPHIC: A woman at the Capitol occupation appears to have been shot in this video. Blood comes out of her mouth. pic.twitter.com/d32S1tXtII — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 6, 2021

Uma mulher no vídeo parece escalar uma pequena saliência ao lado de uma porta dentro do prédio. Em seguida é possível ouvir um único estrondo. A mulher, envolta em uma bandeira, caiu no chão no topo de uma escada.

Um homem com um capacete e um rifle de estilo militar ficou ao lado dela após a queda. Gritos de "polícia" puderam ser ouvidos quando um homem de terno se aproximou da mulher e se agachou ao seu lado. "Onde ela bateu?" pessoas gritaram enquanto o sangue corria ao redor de sua boca.