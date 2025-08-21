Capa Jornal Amazônia
Morre Frank Caprio, o 'juiz mais gentil do mundo' que virou sensação nas redes sociais

Magistrado se tornou famoso por sua compaixão e 'reality show'

Agence France-Presse (AFP)
fonte

Frank Caprio morreu aos 88 anos (Reprodução/Facebook / Via Portal Extra)

Frank Caprio, o juiz americano que se tornou uma sensação na televisão e na internet desde os anos 2000 por sua compaixão e gentileza nos tribunais, morreu aos 88 anos, anunciou sua família.

O jurista de Rhode Island, que atuou como advogado por quase quatro décadas antes de se aposentar em 2023, tornou-se famoso por seu reality show judicial "Caught in Providence", no qual demonstrava clemência em infrações pequeno potencial ofensivo.

No programa, dispensava multas a famílias em dificuldades ou pedia aos filhos que ajudassem a decidir a punição de seus pais.

Caprio atraiu milhões de seguidores nas redes sociais, que o apelidaram de "o juiz mais gentil do mundo".

"É com profunda tristeza que anuncio que meu pai, o juiz Frank Caprio, faleceu hoje, cercado por sua família e amigos, após uma longa e corajosa batalha contra o câncer de pâncreas", disse seu filho, David Caprio, em um vídeo publicado na quarta-feira na conta do juiz no Instagram.

Sua família afirmou em um comunicado que ele era "amado em todo o mundo por sua profunda compaixão, humildade e fé inabalável na bondade das pessoas", além de ser "um exemplo de humanidade".

Nascido em 1936, Caprio postou um vídeo na terça-feira, de uma cama de hospital, pedindo orações após sofrer um "revés" em sua saúde.

O governador de Rhode Island, Dan McKee, o elogiou como "mais do que um jurista: foi um símbolo de empatia no tribunal, mostrando-nos o que é possível quando a justiça é temperada com humanidade".

McKee também ordenou que as bandeiras estaduais fossem hasteadas a meio mastro em memória do juiz.

