Morre Ali Shamkhani, principal conselheiro do Líder Supremo do Irã, após ataque de Israel

Ali Shamkhani, o principal conselheiro do Líder Supremo do Irã, morreu neste sábado por ferimentos sofridos em um ataque israelense, informou a TV iraquiana Al Sharqiya, em publicação no X.

Shamkhani era o responsável por representar Teerã em diversas negociações e, há cerca de um mês, foi o responsável por dizer que o Irã estava pronto para assinar um acordo nuclear com os EUA em troca da retirada de sanções econômicas.