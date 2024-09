Morre Alberto Fujimori, ex-presidente do Peru, aos 86 anos

Alberto Fujimori, ex-presidente do Peru, morreu nesta quarta-feira (11). Ele, que governou o país durante uma década, enfrentava um câncer na língua. A morte foi confirmada pela sua filha, Keiko Fujimori.

"Após uma longa batalha contra o câncer, nosso pai, Alberto Fujimori, acaba de partir para o encontro com o Senhor. Pedimos àqueles que o estimaram que nos acompanhem com uma oração pelo descanso eterno de sua alma. Obrigado por tudo, papai", disse Keiko em comunicado assinado pelos quatro filhos do ex-presidente.

Fujimori, que foi preso duas vezes por crimes contra a humanidade, deu um autogolpe e fugiu do país após acusações de corrupção e até de mentir sobre sua nacionalidade. Ele estava internado em Lima em estado grave.

Horas antes da confirmação da morte, o médico pessoal do ex-presidente, Alejandro Aguinaga, disse a repórteres que Fujimori estava “lutando pela vida” e pediu que respeitassem a privacidade da família. Segundo informações, o político se encontrava em uma "situação delicada" de saúde há uma semana.

A morte ocorreu na casa da filha, Keiko, no bairro de San Borja, em Lima, onde ele recebia tratamento médico constante. Fujimori foi morar no local após ter saído da cadeia, em dezembro de 2023. Diversos familiares do ex-presidente visitaram a casa nesta quarta.

A última vez que Fujimori foi visto publicamente foi em 4 de setembro, saindo de cadeira de rodas de um hospital privado.

Em maio, Fujimori revelou que havia sido detectado um tumor maligno em sua língua. Em 2018, ele disse também que tinha um tumor no pulmão. O ex-presidente do Peru deixa quatro filhos e cinco netos.