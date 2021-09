Morador encontra ‘boneca assassina’ e bilhete macabro em parede oca

O que seria o sonho da casa própria pode ter se tornado um pesadelo, após o professor Jonathan Lewis, de 32 anos, encontrar um possível “bilhete assassino” dentro de uma parede oca na casa onde mora. O recado macabro estava com uma boneca, que seria a “causadora” da morte de seus antigos donos, na casa em Walton, Liverpool, na Inglaterra. As informações são do UOL.

Lewis encontrou a boneca na última sexta-feira (17), em um cômodo fechado por uma espécie de parede de gesso. Ele usou um martelo para remover parte da estrutura e encontrou a peça.

"Havia um fio saindo de onde os proprietários anteriores tinham a geladeira, mas eu não sabia onde estava conectado. Então bati em um pedaço da placa de gesso para ver o que estava lá", relatou jornal local Liverpool Echo.

Dentro da parede, o professor encontrou a boneca de pano "Emily", estava sentada em uma cadeira, com um vestido, um chapéu e um bilhete macabro, onde “confessa” um crime contra antigos donos da casa.

Leia o bilhete:

"Prezado leitor/novo dono da casa, obrigada por me libertar!

Meu nome é Emily. Meus donos originais moravam nesta casa em 1961. Eu não gostava deles, então eles tiveram que ir.

Tudo o que eles fizeram foi cantar e se divertir. Foi repugnante. Esfaquear foi a minha escolha de morte para eles, então espero que você tenha facas. Espero que você durma bem."

Bom humor

Apesar do susto, Lewis disse acreditar que seja uma brincadeira. Alguns amigos o aconselharam a sair da casa, mas ele tem encarado a situação com bom humor. "O papel não parece ser muito antigo, com certeza foi colocado ali recentemente", avaliou.

O corretor de imóveis relatou que a cozinha onde a boneca foi encontrada foi feita há aproximadamente cinco anos. O fato desmente a versão de que o crime tivesse sido cometido pela boneca em 1961.