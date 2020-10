Modelo ganha R$ 56 mil por semana vendendo água que usou durante o banho

A modelo Emily Knight, dos Estados Unidos, tem faturado R$ 56 mil por semana de uma forma, no mínimo, inusitada. Com mais de 940 mil seguidores no Instagram, ela tem vendido itens que são muito pedidos pelos seguidores que querem satisfazer fetiches excêntricos. O mais requisitado é a água armazenada durante os banhos que custa a bagatela de £ 70, cerca de R$ 509 na cotação atual da libra. Há ainda a possibilidade de ser a água de um banho "especial", que ela promete ter "aprontado" no banheiro. Nesse caso, o valor sobe para £ 116 (R$ 843).

Emily deu detalhes das vendas em uma entrevista para o Daily Star, na qual ela comenta o sucesso que tem feito na web ao atender aos pedidos inusitados. "Adoro chocar as pessoas. E eu recebo pedidos loucos de fãs o tempo todo - pessoas pedindo minha roupa íntima sua ou minha água do banho", contou, ao confidenciar ainda que tem pedidos que curte realizar, como "ficar nua e dormir diante das câmeras". Para esses, "porque é tão fácil e eu realmente gosto", o valor cobrado é de £ 15,50 (R$ 112,73) por minuto.