Modelo da Vogue mata namorado esfaqueado após ser vítima de violência doméstica

A modelo russa Lilia Sudakova, de 26 anos, foi presa após esfaquear o namorado com uma faca de cozinha após uma briga provocada por ciúmes. Lilia chamou a ambulância para o namorado, mas ele morreu no dia seguinte no hospital. O casal estava junto há quatro anos, mas, familiares próximos a modelo afirmam que ela sofria violência doméstica.

Na noite do último sábado (28), a vítima, identificada como Sergey Popov, 28 anos, levou algumas pessoas para o apartamento alugado pelo casal e teria começado a flertar com uma mulher do grupo. Isso teria causado ciúmes em Lilia e gerou uma briga entre eles.

Depois que as pessoas saíram do local, segundo a suspeita, ela teria ido para a cozinha e começou a preparar o jantar na tentativa de se acalmar após ver a cena, mas o namorado foi foi atrás dela e teria começado a agredi-la. Na tentativa de se defender, Lilia usou a faca que estava em sua mão e acertou o namorado com um único golpe no coração.

De acordo com o site do jornal russo Novye Izvestia, após o golpe ela chamou uma ambulância e a vítima foi levado ao Instituto de Pesquisa de Medicina de Emergência de Janelidze, no qual morreu no dia seguinte.

Ao site The Sun, Lilia confessou ao assassinato. Agora, ela enfrenta a acusação de lesão corporal grave resultando na morte da vítima por negligência, cuja pena máxima é de 15 anos de prisão e está presa sob custódia por dois meses enquanto aguarda o julgamento pelo crime.

Segunda a mãe da modelo, Irena Sudakova, disse que a filha foi vítima de violência doméstica por muito tempo e agiu em legítima defesa ao esfaquear o namorado. O namorado agarrou a filha dela pelos cabelos e a chutou nas pernas, mas depois parou e saiu de perto.

Mas logo voltou quando a modelo cortava vegetais e a segurou pelos cabelos novamente. Foi nesse momento que a modelo o atingiu com o golpe de faca.

"Aqui [na Rússia] a autodefesa é considerada apenas quando um homem ataca você com um machado. O fato de ele ter batido nela antes, de ser despótico, não incomoda ninguém. Ninguém leva em conta as nuances. Ela não estava mirando [a faca para atacá-lo]. Ela fez isso acidentalmente”, disse, em ao jornal russo Komsomolskaya Pravda.