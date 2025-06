Míssil iraniano atinge principal hospital no sul de Israel e deixa dezenas de feridos

Um míssil iraniano atingiu o principal hospital no sul de Israel na manhã desta quinta-feira, 19, ferindo pessoas e causando "danos extensos", segundo a unidade médica. A mídia israelense exibiu imagens de janelas quebradas e fumaça preta intensa no local.

Outro míssil atingiu um edifício alto e vários outros prédios residenciais em pelo menos dois locais perto de Tel-Aviv.

Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas nos ataques, de acordo com o serviço de resgate israelense.

Enquanto isso, Israel realizou ataques ao reator de água pesada de Arak, no Irã, em seu mais recente ataque ao programa nuclear do país, no sétimo dia de um conflito que começou com uma onda surpresa de ataques aéreos israelenses visando instalações militares, autoridades superiores e cientistas nucleares.

O Centro Médico Soroka, atingido pelo míssil, tem mais de mil leitos e fornece serviços para aproximadamente 1 milhão de moradores do sul de Israel.

Um comunicado do hospital informou que várias partes do centro médico foram danificadas e que o pronto-socorro estava atendendo a vários feridos leves. O hospital foi fechado para novos pacientes, exceto para casos com risco de morte.

O primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu condenou o ataque e prometeu uma resposta, dizendo: "Exigiremos o preço total dos tiranos em Teerã."

O Irã disparou centenas de mísseis e drones contra Israel, embora a maioria tenha sido abatida pelas defesas aéreas multiníveis de Israel, que detectam disparos e abatem mísseis que se dirigem a centros populacionais e infraestruturas críticas. Mas autoridades israelenses reconhecem que essa defesa é imperfeita.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.