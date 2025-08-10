Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ministros europeus condenam intensificação da ofensiva israelense em Gaza e pedem cessar-fogo

Estadão Conteúdo

Os Ministros das Relações Exteriores da Islândia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal, Eslovênia e Espanha condenaram o recente anúncio do governo israelense sobre a intensificação da ocupação e da ofensiva militar, incluindo na Cidade de Gaza.

Em comunicado conjunto, eles afirmaram que a decisão aprofundará a crise humanitária e colocará ainda mais em risco a vida dos reféns remanescentes. Além disso, os ministros destacaram que a operação resultará em "um número inaceitavelmente alto de mortes e no deslocamento forçado de quase um milhão de civis palestinos".

Para os chanceleres, a intensificação da ofensiva militar e a ocupação da cidade de Gaza representam "um sério obstáculo para a implementação da solução de dois Estados, que é o único caminho para uma paz abrangente, justa e duradoura".

"Rejeitamos firmemente quaisquer mudanças demográficas ou territoriais no Território Palestino Ocupado. Ações nesse sentido constituem uma flagrante violação do direito internacional e do direito internacional humanitário", de acordo com o documento publicado neste domingo.

"A Faixa de Gaza deve ser parte integrante do Estado da Palestina, junto com a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. O reconhecimento da Palestina e de Israel é a melhor garantia de segurança para ambos e assegurará estabilidade para toda a região", disseram em comunicado.

Os ministros reforçaram o pedido para um acordo imediato de cessar-fogo e o fim permanente dos ataques, além da libertação imediata de todos os reféns sob o poder do Hamas e a entrada imediata e em larga escala de ajuda humanitária. "O Hamas não pode ter papel na governança futura ou nos arranjos de segurança em Gaza, e deve ser desarmado", afirmaram.

Após a comunicação dos ministros, o Conselho de Segurança da ONU marcou para este domingo, 10, às 11h (horário de Brasília) uma reunião de emergência para discutir o plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza - medida classificada pelo secretário-geral da organização, António Guterres, como uma "perigosa escalada".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Israel

Hamas

guerra

críticas

Europa
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

China detém diplomata veterano que auxiliou na relação com os EUA

10.08.25 9h08

Governo Lula diz que 'deplora' decisão de Israel de expandir operação militar na Faixa de Gaza

09.08.25 21h57

Em comunicado, líderes europeus defendem Ucrânia e pedem garantias de segurança no cessar-fogo

09.08.25 21h38

Zoológico alemão sacrifica três filhotes de tigre abandonados pela mãe

09.08.25 20h08

MAIS LIDAS EM MUNDO

Mundo

Casal morre ao cair da Ponte Belém durante beijos e abraços

Ela estava encostada na ponte, em Cusco, no Peru, quando resolveu sentar no gradil

08.08.25 10h18

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

mistério

Corpo de homem desaparecido há 28 anos é encontrado em geleira derretida

A polícia local confirmou que se tratava de um homem que desapareceu em junho de 1997, após cair em uma fenda de geleira durante uma tempestade de neve

06.08.25 16h03

Obra de arte cristã

Brasileiro usa tecnologia para apontar que Santo Sudário não foi usado no corpo de Jesus

Designer Cicero Moraes usou simulações 3D para mostrar que os traços do sudário são mais compatíveis com uma escultura em baixo-relevo do que com um corpo humano

04.08.25 17h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda