A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão se preparando para a guerra com a realização de exercícios militares chamados "Escudo da Liberdade", segundo coletiva realizada na terça-feira em Moscou.

As forças armadas dos EUA na Coreia relatou a realização de um exercício em conjunto com os sul-coreanos. "A República da Coreia e os Estados Unidos concluíram com sucesso hoje o 'Freedom Shield 26' (FS 26), reafirmando uma forte postura de defesa conjunta e aprimorando ainda mais a capacidade da Aliança de conduzir operações em todos os domínios", observou um documento de 23 de março.

"Realizado entre 9 e 19 de março, o FS 26 é um exercício combinado anual. A edição deste ano incorporou lições aprendidas em conflitos recentes aos cenários de treinamento para aumentar o realismo, com foco na manutenção de um alto nível de prontidão conjunta", descreveu o documento. "O exercício também serviu como uma importante oportunidade para apoiar os preparativos em andamento para a transição do controle operacional em tempo de guerra, baseada em condições, em conformidade com os acordos da Aliança", pontuou.