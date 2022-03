Militar que executou Che Guevara morre aos 80 anos na Bolívia

O militar boliviano Mario Terán Salazar, que afirmou ter matado o guerrilheiro argentino-cubano Ernesto "Che" Guevara, em 1967, morreu na noite desta quinta-feira (10). Com 80 anos, o soldado morreu na cidade de Santa Cruz de la Sierra, no leste da Bolívia.



Segundo informações do jornal argentino Clarín, pessoas próximas informaram que Terán Salazar estava doente, mas a enfermidade não foi especificada. Ele deixa uma esposa e dois filhos.



A causa da morte não foi divulgada pelo hospital por "confidencialidade médica".