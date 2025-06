Milei se encontra com o papa Leão XIV no Vaticano e discute combate à pobreza

O presidente da Argentina, Javier Milei, se reuniu neste sábado (7) com o papa Leão XIV no Vaticano. Imagens da visita mostram o momento em que Milei cumprimenta o pontífice com um aperto de mão e mantém uma breve conversa. Na véspera, sexta-feira (6), Milei esteve com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, como parte da agenda oficial de sua visita ao país.

A irmã do presidente, Karina Milei — que ocupa o cargo de secretária-geral da Presidência — também participou do encontro. De acordo com um comunicado oficial da Santa Sé, Milei também se encontrou com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.

Durante a reunião, foram abordadas "questões de interesse comum, entre elas a evolução socioeconômica, o combate à pobreza e o compromisso com a coesão social", segundo a nota divulgada.

O porta-voz da presidência argentina, Manuel Adorni, confirmou que o papa afirmou a Milei sua intenção de visitar a Argentina. O antecessor de Leão XIV, o papa Francisco, apesar de ser argentino, não chegou a visitar o país durante seu pontificado.