Milei recebe o presidente paraguaio, Santiago Peña, antes da posse

Neste sábado (9), Milei se reuniu com o presidente paraguaio, Santiago Peña, um economista de direita como ele.

"Queremos trabalhar estreitamente com o novo governo", disse Peña aos meios de comunicação nas imediações do hotel onde Milei se instalou desde que venceu as eleições.

Peña descreveu o encontro como "agradável" e se mostrou entusiasmado com a futura relação.

Nesta sexta (8), Milei recebeu o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, convidado para a posse deste domingo. O presidente Lula, por sua vez, não viajará a Buenos Aires e enviará o chanceler Mauro Vieira para representá-lo na cerimônia.