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Milei e Kast reforçam agenda bilateral com mineração, fronteira e extradição de ex-guerrilheiro

Estadão Conteúdo

Os presidentes da Argentina, Javier Milei, e do Chile, José Antonio Kast, anunciaram nesta segunda-feira, 6, um aprofundamento da agenda bilateral entre os países com foco na integração econômica, especialmente em mineração, além de cooperação em segurança de fronteira, combate ao crime organizado e à imigração irregular.

Após reunião na Casa Rosada, Kast afirmou que Argentina e Chile vivem um "momento histórico" para ampliar a integração em áreas como turismo, comércio, investimento e mineração. O chileno demonstrou especial interesse no potencial mineral argentino em um momento em que Milei busca atrair investimentos para o setor.

Os dois governantes também se comprometeram a melhorar a infraestrutura das travessias fronteiriças na Cordilheira dos Andes, para reduzir atrasos no transporte de turistas e cargas.

Na área de segurança, Milei e Kast defenderam maior cooperação regional contra o narcotráfico e o crime organizado.

Outro tema central da conversa foi o caso do ex-guerrilheiro Galvarino Apablaza, procurado pela Justiça chilena pelo assassinato do senador Jaime Guzmán, em 1991. Kast afirmou contar com a colaboração do governo argentino para sua captura e extradição. Apablaza teve status de refugiado político na Argentina, mas a proteção foi revogada em fevereiro, e seu paradeiro é atualmente desconhecido.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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