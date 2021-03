México aprova lei que legaliza o uso recreativo da maconha

Depois de anos de guerra contra o tráfico, sem sucesso, o México tenta outro caminho para enfrentar o poderio econômico dos cartéis de drogas. Na quarta-feira, 10, a Câmara dos Deputados do México aprovou a lei que autoriza no país o uso recreativo, científico, médico e industrial da maconha.

Agora a medida volta para apreciação do Senado e, se aprovada, deve criar o maior mercado de maconha do mundo, já que o país tem em torno de 124 milhões de habitantes.

O Senado deve aprovar a lei nos próximos dias, entrando em vigor quando publicada no Diário Oficial. O Executivo terá 180 dias para publicar a regulamentação da lei.

“Com isso, fica para trás a falsa avaliação de que cannabis é parte dos graves problemas de saúde pública do México. Ao contrário, a regulamentação proibicionista só conseguiu agravar o problema e gerou um aumento do tráfico de drogas e das mortes", disse a deputada Simey Olvera, do partido governista Morena.

“Hoje estamos fazendo história”, acrescentou a deputada, usando uma máscara de folhas de maconha.