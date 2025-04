Menino que abraçou Papa no Brasil entra para a vida religiosa

Durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, a primeira viagem apostólica de Papa Francisco após nomeação, uma cena marcou: o abraço entre Nathan de Brito, à época com 9 anos, e o pontífice. A imagem se tornou o símbolo da Jornada religiosa, mas também do legado do Papa argentino, que foi permeado pela proximidade aos fieis, a humildade e o respeito.

Na ocasião, o menino Nathan expressou o desejo de se tornar padre, e ganhou do Papa uma cruz peitoral com autorização para usar.

Hoje, ele é postulante Ordem dos Frades Menores.