Primeira viagem de Papa Francisco após nomeação foi ao Brasil; relembre

O legado de Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, será marcado pela humildade, a luta pelas minorias e a proximidade com o povo. Assim que assumiu, em 2013, no dia 13 de março, o papa argentino decidiu adotar o nome 'Francisco', o primeiro, um símbolo de pobreza e da paz, em homagem a São Francisco de Assis. Ele morreu nesta segunda-feira (21/04) aos 88 anos.

A primeira viagem apostólica realizada por ele após a nomeação foi ao Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. A viagem marcou seu retorno para seu continente de origem, a importância de estar próximo aos fieis, e disse, logo que chegou: "Deus quis que minha primeira viagem fosse ao Brasil".

Um dos principais legados de Francisco é a proximidade ao povo e, durante a Jornada, ficou marcada em uma cena especial: Nathan de Brito, à época aos 9 anos, furou o bloqueio e chegou até ele, que o recebeu com um abraço. A cena se tornou o símbolo da vinda do Papa ao Brasil, do acolhimento e do amor.

VEJA MAIS



Funeral

Papa Francisco tomou a decisão de simplificar seu funeral, ainda no ano passado, e optou por um único caixão de maneira com zinco, ao invés dos três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho, comuns aos papas anteriores. Ele será enterrado fora do Vaticano, em um desejo expresso em 2023. "Quero ser sepultado em Santa Maria Maggiore por causa da minha grande devoção [pela santa]", expressou à jornalista mexicana Valentina Alakraki.

O adeus ao pontífice durará nove dias, momentos que precederão o conclave, a escolha do próximo pontífice.