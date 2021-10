Menina negra de 10 anos é presa pela polícia após desenhar colega que fazia bullying

Uma menina de 10 anos foi presa por desenhar um colega de turma que estava fazendo bullying contra ela na escola Honowau Elementary School, no Havaí, Estados Unidos, em janeiro de 2020. O caso veio a público só agora, após a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU, na sigla original) entrar com uma ação contra a detenção da criança. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com informações da mídia local, a entidade pede US$ 500 mil em danos morais para a família, o equivalente a cerca de R$ 2,8 milhões na cotação atual.

Além da indenização, a ACLU pede, também, que a escola proíba que funcionários chamem a polícia, a menos que haja “ameaça iminente de dano significativo” contra outro indivíduo.

Prisão

Em janeiro de 2020, os pais de um aluno reclamaram para a escola que a menina de 10 anos havia feito um desenho de seu filho. A menina, que tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), sofria bullying do colega que desenhou.

A carta da ACLU afirma que a garota foi algemada na frente dos colegas de classe e interrogada pela polícia em uma delegacia por cerca de quatro horas. Todo o processo aconteceu sem que os policiais ou a escola alertasse a mãe. A menina, que ficou com marcas nos punhos pelas algemas, mudou de estado desde do ocorrido.

Poucos dias depois, a mãe da garota escreveu uma carta à escola e às autoridades educacionais do local pedindo que tomassem alguma medida após o acontecimento, mas não obteve resposta.

“Não houve compreensão em relação à diversidade, à cultura afro-americana e ao envolvimento da polícia com jovens negros”, escreveu a mãe da menina. “Eu e minha filha estamos traumatizadas com o ocorrido.”