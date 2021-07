Menina de 10 anos com corpo de 80 morre sem realizar sonho

Iryna ‘Irochka’ Khimich tinha apenas 10 anos, mas as consequências da condição genética fizeram com que o corpo dela correspondesse cronologicamente a 80 anos, de acordo com os médicos. Ela morreu na Ucrânia antes que pudesse realizar a ambição de ver seu trabalho exposto na França. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

A garota, de Vinnytsia, foi uma inspiração para arrecadar dinheiro para o próprio tratamento para a progéria, também conhecida como síndrome de Hutchinson-Gilford, com a venda de suas obras de arte.

Ela sonhava em visitar Paris, onde havia planos para a exibição de suas obras de arte impressionantes, mas tragicamente o tempo se esgotou para a garota notável.

Iryna diante de suas obras (Reprodução)

A mãe, Dina, 39, anunciou nas redes sociais: "Irochka morreu. O coração dela parou ontem. Desculpe, Luz do Sol, não pudemos salvá-la desta vez."

Os médicos disseram que a cada ano o corpo envelhecia quase uma década, fazendo com que Iryna morresse antes que ela pudesse voar para Boston, nos Estados Unidos, para receber tratamento para sua condição.

O empresário ucraniano Andrey Zdesenko, que ajudou a arrecadar dinheiro para seu tratamento, disse: "Irochka Khimich foi para o céu".

“Incrível”

Andrey fez uma declaração comovente sobre Iryna: “Uma garota frágil, única e talentosa, ela lutou bravamente por dez anos com a terrível e rara doença da progéria ... “Havia muita luz, amor, vitalidade, sinceridade nela. Com que nitidez ela via o mundo, como se apressava em expressar tudo em suas pinturas. Ela fez desenhos diferentes com as duas mãos. Incrível…”