Médicos usam saco de sanduíche para salvar bebê com 490 gramas

Um saco plástico de sanduíche salvou a vida de uma bebê, que nasceu prematura de 27 semanas e pesando apenas 490 gramas. Os médicos decidiram usar o material imediatamente após o nascimento, para manter a criança quentinha, regulando assim sua temperatura corporal, até a chegada na sala de reanimação.

A pequena Orla-May Rospo-Hughes nasceu no dia 28 de janeiro, em uma cesárea de emergência, após a mãe ter sido diagnosticada com insuficiência placentária. Nesse dia, seus pais, Emily Rospo, 30 anos, e Samantha Hughes, de Hitchin, Hertfordshire, no Reino Unido, foram avisados ​​de que ela poderia não sobreviver.

A bebê agora está fora de perigo. “Ela deveria nascer no dia 27 de abril, mas eu sabia que havia problemas com minha placenta. Ela não estava recebendo fluxo sanguíneo suficiente. Eles me internaram no hospital para monitorar a frequência cardíaca dela, mas estava diminuindo rapidamente, então, tive que passar por uma cesariana de emergência, conta Emily.

“Eu nunca tinha ouvido falar disso antes (saco de sanduíche). Vê-la lá assim foi assustador. Ela é pequena. É menor do que o tamanho da minha mão. Eu nem cheguei a vê-la antes de ela ser levada; havia muita coisa acontecendo na sala e eu senti todos os tipos de emoções", lembra Emily. "Não conseguimos segurá-la ainda, mas podemos tocá-la e estar com ela 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vivemos um dia de cada vez; ela conseguiu engordar um pouco, então estamos apenas tentando ser positivos", completou a mãe.

Orla-May ainda está em uma incubadora, mas os médicos dizem que ela está indo bem. "Disseram-nos várias vezes para nos prepararmos para o pior e que era improvável que ela sobrevivesse. Estávamos tentando ter um bebê há três anos por fertilização in vitro, então, ouvir isso foi devastador. Nada pode prepará-la para ouvir que seu filho pode não sobreviver", conta.

"Quando obtivemos um teste de gravidez positivo, ficamos maravilhados e entusiasmados porque, depois de uma longa jornada cheia de altos e baixos, nosso sonho finalmente se tornou realidade. Mas fiquei muito chateado ao ver o que Emily estava passando. Pareceu uma eternidade", lembra Samantha. "Eu sei que temos um longo caminho pela frente, mas oro todos os dias para que Orla-May cresça e se torne grande e forte", completou.