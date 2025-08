Mais de 50 pessoas estão desaparecidas após enchente repentina atingir vila na Índia

Uma vila localizada no estado de Uttarakhand, no norte da Índia, foi destruída após ser atingida por enchentes repentinas. Imagens divulgadas por canais de TV locais mostraram as águas da enchente descendo a montanha e atingindo o vilarejo, arrastando casas e uma estrada na cidade de Uttarkashi. Segundo o canal de notícias NDTV, mais de 50 pessoas estão desaparecidas. As informações são da CNN.

A polícia local pediu aos moradores que se mantenham longe dos rios, já que é provável que haja mais danos, devido ao aumento do nível das águas na área de Harshil.

A região fica localizado no Himalaia e está cada vez mais propensa a enchentes repentinas e deslizamentos de terra. Para alguns especialistas, isso ocorre em razão das mudanças climáticas.