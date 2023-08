Maior chuva de meteoros do ano acontece neste final de semana

A anual chuva de meteoros Perseidas está pronta para iluminar o céu em um espetáculo cósmico deslumbrante. Embora o fenômeno seja registrado durante todo o mês de agosto, o auge da atividade está programado para a noite de sábado (12) até o domingo (13), a partir das 22 horas.

Segundo astrônomos, esta será a maior chuva de estrelas cadentes de 2023, com previsão de até 100 meteoros cruzando a atmosfera terrestre a cada hora. No entanto, o espetáculo cósmico terá melhor visibilidade para países que estão acima da linha do Equador, excluíndo maior parte do Brasil. Sua visualização é mais eficaz no Hemisfério Norte, ou seja, oferece uma vantagem aos observadores das regiões norte e nordeste do país.

Este fenômeno ocorre em toda passagem da Terra através da nuvem de poeira e fragmentos rochosos deixados pelo cometa Swift-Tuttle, os quais se tornam visíveis a olho nu. O período de observação começou em 14 de julho e se estende até 1º de setembro.

Este ano, a exibição será ainda mais marcante, já que coincidirá com a fase lunar de minguante, proporcionando um céu escuro e ideal para a apreciação.

Além dessa chuva de meteoros, o mês de agosto também presenteia o mundo com duas superluas. A primeira ocorreu no início do mês, mas para aqueles que a perderam, haverá uma segunda oportunidade em 31 de agosto. Esta última, conhecida como Superlua Azul, será visível quando a Lua estiver na constelação de Capricórnio.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)