Mãe é condenada à prisão perpétua pela morte dos 5 filhos

Nesta quinta-feira (4), a alemã Christiane K., de 28 anos, foi condenada à prisão perpétua por matar os 5 filhos, com idades entre um e oito anos. A pena, mais severa no país, impossibilita que a mulher seja posta em liberdade pelos menos nos próximos 15 anos. As informações são do portal G1 Nacional.

O tribunal de Wuppertal (oeste) reconheceu as "circunstâncias agravantes'' e apoiou a tese da acusação, a qual aponta que Christiane K. teria matado seus filhos por "decepção, raiva e desespero", após descobrir uma foto do ex-marido com a nova parceira.

Segundo o presidente do tribunal, Jochen Koetter, a vida da mulher havia mudado profundamente na época e ela quis punir o ex-marido por não conseguir suportar. O filho mais velho da acusada, então com 11 anos, escapou do destino que os irmãos e irmãs tiveram.

Christiane K. ficou em silêncio durante todo o julgamento. Ela declarou inocência, afirmando que um homem mascarado teria invadido a residência e matado as crianças. No entanto, não foram encontradas evidências que sustentasse essa versão.

O crime

O crime ocorreu em setembro de 2020, em Solingen, perto de Wuppertal. Segundo a ata da acusação, a mulher teria drogado a bebida dos filhos durante o café da manhã para fazê-los adormecer. Christine teria despertado as crianças e levou separadamente cada uma para o banheiro, onde as asfixiou, ou estrangulou.

As três meninas, de um, dois e três anos, e os dois meninos, de seis e oito anos, foram encontrados sem vida, cobertos com uma toalha na cama. No mesmo dia, Christine se jogou na frente de um trem na estação da cidade vizinha de Dusseldorf, mas sobreviveu à tentativa de suicídio.