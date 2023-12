Mãe baixa aplicativo de rastreamento e flagra filho com professora em ato sexual

Uma mãe utilizou um aplicativo de rastreamento para surpreender o filho adolescente em uma situação comprometedora com uma professora do ensino médio. A mulher, não identificada, recorreu ao Life 360, um aplicativo de monitoramento, após notar comportamentos suspeitos do jovem. Ao ser alertada sobre a ausência do filho em um treinamento de rúgbi, em 29 de novembro, ela ativou o dispositivo. O caso aconteceu em Carolina do Norte, nos EUA.

O aplicativo revelou que o garoto estava em um local isolado, perto de um parque local, cerca de 6 km da escola onde estuda. A mãe foi até o ponto marcado no dispositivo, em Mecklenburg, e encontrou o filho em ato sexual com Gabriela Cartaya-Neufeld, de 26 anos. A mulher é professora de Ciências na South Mecklenburg High School, conforme relatado pela emissora WSOC.

VEJA MAIS

Após fotografar o veículo e a placa da professora, a mãe chamou a polícia. Gabriela foi presa. A mãe já tinha ouvido boatos sobre o relacionamento ilícito do filho e estava em alerta, principalmente após as faltas nos treinamentos perdido, segundo a polícia. Os promotores afirmam que o encontro sexual no carro não foi o único. O jovem também chegou a frequentar da professora.