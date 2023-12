Professora é presa por engano por crime ocorrido na época em que ela tinha dez anos

A professora Samara Araújo, de 23 anos, passou oito dias de angústia desde que foi presa "por engano" enquanto dava aula particular em Rio Bonito, região metropolitana do Rio. Samara foi acusada de um crime de extorsão cometido quando ela tinha dez anos.

A professora só foi liberada na última sexta-feira (01), após oito dias presa.

VEJA MAIS

Crime ocorrido na Paraíba

Em 2010, um comerciante de São Francisco, na Paraíba, foi coagido via telefone por uma pessoa que dizia estar armada na frente da loja. Com medo ma morte, o homem realizou oito transferências no valor de R$ 1 mil.

As investigações mostraram que uma das contas estava no CPF de uma moradora de Rio Bonito, a mais de 2 mil quilômetros de distância.

De acordo com a defesa de Samara, o CPF dela foi roubado e usado pelos criminosos para abrir as contas bancárias. Indignada, ela não pretende esquecer o que aconteceu.

"Esquecer não tem como. Porque se eu esquecer, vou ignorar algo que acontece no seu país e antes eu não tinha noção", revela.

Rotina na cadeia

"Enquanto eu estava lá, eu não soube que estava todo mundo se juntando para me ajudar. Eu fiquei com a sensação que eu ia ficar lá abandonada", relatou a professora que afirmou ter tido dias de angústia durante a prisão.

Sem saber se era dia ou noite, Samara não pôde participar da própria formatura na graduação de Matemática na UFF. A cerimônia foi no último fim de semana, enquanto ela ainda estava presa.

Do lado de fora, a angústia da família. O pai da moça dormiu na porta da penitenciária todos os dias, dentro do carro, até a liberação dela.

O que dizem os envolvidos

A Polícia Civil do Rio disse que apenas cumpriu o mandado de prisão e que a investigação é da polícia da Paraíba.

O Ministério Público da Paraíba afirma que se manifestou favorável à defesa assim que ficou ciente, na última terça-feira (28). O ministério confirmou que o grupo criminoso usava CPF de terceiros.

Já o Tribunal de Justiça da Paraíba disse que o alvará de soltura foi expedido e que o próprio advogado de Samara agradeceu o empenho da Justiça em solucionar o caso.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com