Lula discursará em festival com músicos em Paris após convite do líder do Coldplay

Atendendo ao convite de Chris Martin, vocalista do Coldplay, o presidente Luiz Inácio Lula da Lula (PT) vai discursar no Power Our Planet, promovido pela organização Global Citizen, durante sua viagem oficial a Paris na próxima semana. O festival de música busca atrair atenção e recursos para combater a crise climática e outros problemas sociais.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria Social de Comunicação da Presidência, o ato ocorrerá na quinta (22), a partir das 19h, em frente à Torre Eiffel, e reunirá líderes mundiais, artistas e ativistas envolvidos no combate à pobreza, à injustiça, à desigualdade e à crise climática.

"Após o Power Our Planet, Lula participará de jantar oferecido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, aos chefes de delegação da Cúpula para o Novo Pacto Financeiro Global, no Palácio do Eliseu", afirma a Secom.

Lula e Chris Martin se encontraram durante a turnê brasileira do Coldplay, em março. Na ocasião, o músico deu ao petista um violão autografado. Durante a passagem de Lula por Paris, a banda britânica estará na Itália. Mas o festival conta com a participação de outros artistas, entre eles Lenny Kravitz, Billie Eilish e H.E.R.