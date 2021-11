Líder chinês promete doar 1 bilhão de doses de vacinas à África

Durante a abertura do Fórum de Cooperação China-África, nesta segunda-feira (29), o líder chinês Xi Jinping prometeu doar 1 bilhão de doses de vacinas contra a Covid-19 à África. O líder afirmou que o país asiático também fará um investimento de 10 bilhões de dólares no continente africano. As informações são do portal Veja.

A promessa acontece no momento em que a cepa Omicron se dissipa para vários países do mundo. Identificada inicialmente na África do Sul, a variante se tornou mais transmissível após sofrer uma série de mutações.

Segundo Xi, as importações da China devem alcançar 300 bilhões de dólares nos próximos três anos. O líder ainda complementou afirmando que o continente se transformou em uma das principais fontes de petróleo e minerais para a economia chinesa, e que o país deverá estreitar a cooperação em áreas de inovação digital, desenvolvimento sustentável e saúde e comércio.