Leões fogem da jaula durante espetáculo de circo e público fica em pânico; veja os vídeos

Dois leões fugiram da jaula durante um espetáculo de circo, causando o pânico na plateia, composta por muitas crianças. O incidente ocorreu no último domingo (16), na província de Hennan, na China. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que os animais escapam, assustando as famílias que estavam no local.

O Global Times informou que a polícia conseguiu capturar os animais. No dia anterior ao incidente, as autoridades locais teriam emitido uma ordem aos responsáveis pelo circo para que fossem revistos todos os dispositivos de segurança do espetáculo. Porém, a ordem não teria sido cumprida.

VEJA MAIS

Testemunhas afirmaram que a porta da jaula não estaria devidamente fechada. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver um dos leões saindo facilmente da jaula, seguido do segundo animal.

Alguns relatos afirmam que os dois leões do circo de Luoyang pareciam subnutridos.