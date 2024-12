Lei marcial: entenda o que é e por que foi imposta pelo presidente da Coreia do Sul

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, impôs a aplicação da lei marcial no país nesta terça (3), argumentando que o Parlamento estava sabotando seu governo. Quase três horas depois do anúncio, os deputados , em votação, conseguiram aprovar a derrubada do decreto imposto por Yeol.

O que é a Lei Marcial?

A medida descrita no Artigo 77 da Constituição sul-coreana pode ser declarada pelo presidente em momentos de graves crises ou guerras. A aplicação deste decreto prevê a imposição de leis militares sobre as que estão em atuação; o fechamento do parlamento e a proibição de qualquer tipo de manifestação nas ruas. Além disso, os direitos das pessoas são restritos e a imprensa é imediatamente colocada sob tutela.

"[É usada] quando for necessário enfrentar uma exigência militar ou manter a segurança e a ordem pública pela mobilização das Forças Armadas em tempos de guerra, conflito armado ou emergência nacional semelhante", diz o Artigo.

Veja tudo o que muda:

Todas as atividades políticas, incluindo as da Assembleia Nacional, conselhos locais, partidos políticos, associações políticas, manifestações e protestos, ficam proibidas.

Ficam proibidos todos os atos que neguem ou tentem derrubar o sistema democrático liberal, bem como a disseminação de notícias falsas, manipulação da opinião pública e propaganda falsa;

Todos os meios de comunicação e publicações estarão sob controle do Comando da Lei Marcial;

Greves, paralisações e protestos que incitem o caos social estão proibidos;

Todo o pessoal médico, incluindo médicos em treinamento, que esteja em greve ou tenha deixado o setor médico deve retornar ao trabalho dentro de 48 horas e exercer suas funções de forma fiel. Aqueles que violarem esta regra serão punidos de acordo com a Lei Marcial;

Cidadãos comuns inocentes, com exceção de forças anti-Estado e outros elementos subversivos, estarão sujeitos a medidas para minimizar os transtornos em suas vidas diárias.