Kim Jong-un diz ter 'boas lembranças' de Donald Trump e que está disposto a negociar com os EUA

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou neste domingo, 21, que tem "boas lembranças" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que retomaria as negociações diplomáticas com os americanos se eles abandonassem a ideia de exigir que os coreanos entreguem suas armas nucleares.

Em discurso no parlamento de Pyongyang, Kim enfatizou que não tem intenção de retomar o diálogo com a Coreia do Sul, importante aliada dos EUA que ajudou a intermediar as reuniões anteriores de Kim com Trump durante o primeiro mandato do republicano. O pronunciamento foi publicado pela mídia estatal nesta segunda-feira, 22.

Kim suspendeu praticamente toda a cooperação com a Coreia do Sul após o colapso de sua segunda reunião com Trump em 2019, devido a divergências sobre sanções impostas pelos EUA contra a Coreia do Norte. As tensões na Península Coreana pioraram nos últimos anos, à medida que Kim acelerou seu aumento de armas e se alinhou com a Rússia na guerra na Ucrânia.

Os comentários de Kim foram feitos no mesmo dia em que o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, embarcou para Nova York para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), onde deve abordar as tensões nucleares na Península Coreana e pedir à Coreia do Norte que retorne às negociações.

Trump também deve visitar a Coreia do Sul no próximo mês para participar da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, o que levou a especulações de que ele pode tentar se encontrar com Kim na fronteira intercoreana, como fizeram durante seu terceiro encontro em 2019, que não conseguiu salvar a diplomacia entre os dois países.

Durante seu último discurso na Assembleia Popular Suprema, Kim reiterou que nunca desistiria de seu programa de armas nucleares, que, segundo especialistas, ele considera sua maior garantia de sobrevivência e extensão do domínio dinástico de sua família.

"O mundo já sabe muito bem o que os EUA fazem depois de forçar outros países a desistir de suas armas nucleares e se desarmarem", disse Kim. "Nunca abriremos mão de nossas armas nucleares... Não haverá negociações, agora ou nunca, sobre trocar qualquer coisa com países hostis em troca da retirada das sanções."

Ele disse que ainda guarda "boas lembranças pessoais" de Trump desde seus primeiros encontros e que "não há motivo para não" retomar as negociações com os EUA se eles "abandonarem sua obsessão delirante com a desnuclearização".

Coreia do Norte, China, Rússia

Kim intensificou as atividades de teste nos últimos anos, com demonstrações de armas de vários alcances projetadas para atacar aliados dos EUA na Ásia e no território continental dos EUA. Analistas dizem que a pressão nuclear de Kim tem como objetivo, eventualmente, pressionar Washington a aceitar a ideia da Coreia do Norte como uma potência nuclear e negociar concessões econômicas e de segurança a partir de uma posição de força.

Kim também tenta reforçar sua influência com a cooperação com Rússia e China, em uma parceria emergente que visa minar o poder dos EUA.

Ele enviou milhares de soldados e grandes quantidades de equipamento militar para a Rússia para ajudar a apoiar a guerra do presidente Vladimir Putin na Ucrânia. Ele visitou Pequim no início deste mês, onde dividiu os holofotes com o presidente da China, Xi Jinping, e Putin em um grande desfile militar. Especialistas dizem que a rara viagem de Kim ao exterior provavelmente teve como objetivo aumentar sua influência antes de uma possível retomada das negociações com os EUA.

Há uma preocupação crescente na Coreia do Sul de que o país possa perder sua voz nos esforços futuros para amenizar o impasse nuclear na Península Coreana, já que a Coreia do Norte busca negociar diretamente com os EUA. Esses temores se intensificaram no ano passado, quando Kim declarou que abandonaria o objetivo de longa data da Coreia do Norte de uma unificação pacífica com a Coreia do Sul e ordenou uma reescrita da constituição de Pyongyang para consolidar Seul como um inimigo permanente.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.