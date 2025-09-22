Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Kim Jong-un diz ter 'boas lembranças' de Donald Trump e que está disposto a negociar com os EUA

Estadão Conteúdo

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou neste domingo, 21, que tem "boas lembranças" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que retomaria as negociações diplomáticas com os americanos se eles abandonassem a ideia de exigir que os coreanos entreguem suas armas nucleares.

Em discurso no parlamento de Pyongyang, Kim enfatizou que não tem intenção de retomar o diálogo com a Coreia do Sul, importante aliada dos EUA que ajudou a intermediar as reuniões anteriores de Kim com Trump durante o primeiro mandato do republicano. O pronunciamento foi publicado pela mídia estatal nesta segunda-feira, 22.

Kim suspendeu praticamente toda a cooperação com a Coreia do Sul após o colapso de sua segunda reunião com Trump em 2019, devido a divergências sobre sanções impostas pelos EUA contra a Coreia do Norte. As tensões na Península Coreana pioraram nos últimos anos, à medida que Kim acelerou seu aumento de armas e se alinhou com a Rússia na guerra na Ucrânia.

Os comentários de Kim foram feitos no mesmo dia em que o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, embarcou para Nova York para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), onde deve abordar as tensões nucleares na Península Coreana e pedir à Coreia do Norte que retorne às negociações.

Trump também deve visitar a Coreia do Sul no próximo mês para participar da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, o que levou a especulações de que ele pode tentar se encontrar com Kim na fronteira intercoreana, como fizeram durante seu terceiro encontro em 2019, que não conseguiu salvar a diplomacia entre os dois países.

Durante seu último discurso na Assembleia Popular Suprema, Kim reiterou que nunca desistiria de seu programa de armas nucleares, que, segundo especialistas, ele considera sua maior garantia de sobrevivência e extensão do domínio dinástico de sua família.

"O mundo já sabe muito bem o que os EUA fazem depois de forçar outros países a desistir de suas armas nucleares e se desarmarem", disse Kim. "Nunca abriremos mão de nossas armas nucleares... Não haverá negociações, agora ou nunca, sobre trocar qualquer coisa com países hostis em troca da retirada das sanções."

Ele disse que ainda guarda "boas lembranças pessoais" de Trump desde seus primeiros encontros e que "não há motivo para não" retomar as negociações com os EUA se eles "abandonarem sua obsessão delirante com a desnuclearização".

Coreia do Norte, China, Rússia

Kim intensificou as atividades de teste nos últimos anos, com demonstrações de armas de vários alcances projetadas para atacar aliados dos EUA na Ásia e no território continental dos EUA. Analistas dizem que a pressão nuclear de Kim tem como objetivo, eventualmente, pressionar Washington a aceitar a ideia da Coreia do Norte como uma potência nuclear e negociar concessões econômicas e de segurança a partir de uma posição de força.

Kim também tenta reforçar sua influência com a cooperação com Rússia e China, em uma parceria emergente que visa minar o poder dos EUA.

Ele enviou milhares de soldados e grandes quantidades de equipamento militar para a Rússia para ajudar a apoiar a guerra do presidente Vladimir Putin na Ucrânia. Ele visitou Pequim no início deste mês, onde dividiu os holofotes com o presidente da China, Xi Jinping, e Putin em um grande desfile militar. Especialistas dizem que a rara viagem de Kim ao exterior provavelmente teve como objetivo aumentar sua influência antes de uma possível retomada das negociações com os EUA.

Há uma preocupação crescente na Coreia do Sul de que o país possa perder sua voz nos esforços futuros para amenizar o impasse nuclear na Península Coreana, já que a Coreia do Norte busca negociar diretamente com os EUA. Esses temores se intensificaram no ano passado, quando Kim declarou que abandonaria o objetivo de longa data da Coreia do Norte de uma unificação pacífica com a Coreia do Sul e ordenou uma reescrita da constituição de Pyongyang para consolidar Seul como um inimigo permanente.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Coreia do Norte

Kim Jong-un

Trump
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

política

Cancelamento do visto de Messias (AGU) pelos EUA é agressão injustificada, diz Mercadante

Messias e Mercadante devem se encontrar amanhã (23), no Rio de Janeiro

22.09.25 20h13

Conselho de Segurança da ONU discute violação do espaço aéreo da Estônia por caças russos

22.09.25 18h14

Putin anuncia extensão de limites nucleares por mais um ano e pede reciprocidade dos EUA

22.09.25 18h03

Rússia e Ucrânia trocam acusações de ataques mortais com drones em meio à semana intensa na ONU

22.09.25 17h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

PELOS NO DEDO?

VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Cirurgia reconstrutiva feita na infância trouxe resultado inusitado na puberdade

15.09.25 18h41

PERDEU TUDO!

Mulher ganha R$ 440 milhões na loteria e tem prêmio bloqueado uma semana depois; entenda

A aposentada está processando a empresa e até agora não há mais informações sobre o processo

17.09.25 9h05

atentado

Acusado de matar Charlie Kirk confessou crime ao parceiro por mensagem de texto

Segundo investigadores, Tyler Robinson disparou um único tiro do telhado de um prédio com vista para o espaço ao ar livre onde Kirk falava para cerca de três mil pessoas

17.09.25 16h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda