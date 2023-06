Kilauea, um dos vulcões mais ativos do mundo, entra em erupção no Havaí; vídeos

Um dos vulcões mais ativos do mundo e segundo maior vulcão do Havaí, o Kilauea entrou em erupção nesta quarta-feira (7), fazendo com que autoridades locais elevassem alertas devido ao perigo de propagação da lava. De acordo com especialistas do Observatório de Vulcões do Havaí, a erupção teria iniciado em uma das crateras situadas na caldeira do cume.

Até o momento, não há indicação de que áreas povoadas estejam ameaçadas, segundo a Agência de Gerenciamento de Emergências do Havaí. Porém, o órgão observou que “uma queda de cinzas muito leve” poderá atingir os distritos de Puna, Kau e South Kona ao longo do dia.

O Kilauea fica localizado no Parque Nacional dos Vulcões do Havaí e havia apresentado sinais de “aumento de agitação” no último mês. Além disso, em janeiro deste ano, a mesma estrutura geológica magmática entrou em erupção. Ele é considerado o vulcão mais ativo do Havaí e chegou a provocar a destruição de centenas de edifícios ao seu redor em 2019, quando o estado americano também sofreu uma onda de terremotos.

Nesta quarta-feira, o nível de alerta no Parque Nacional dos Vulcões no Havai passou de laranja para vermelho, o mais alto.

Autoridades locais advertiram que situações como coceira nos olhos e problemas respiratórios podem ser causados ou agravados pela emissão de gases vulcânicos da erupção. Como forma de prevenção, foi recomendado o uso de máscaras. Os habitantes também foram orientados a permanecer em casa.