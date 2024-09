Kamala se esquiva de pergunta em debate sobre retirada de tropas norte-americanas do Afeganistão

A retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão durante o governo Biden-Harris foi citada durante o debate desta terça-feira (10). Kamala se esquivou de uma pergunta sobre se ela era responsável por como ocorreu a situação, dizendo, em vez disso: “Bem, eu vou te dizer que concordo com a decisão do presidente Biden de se retirar do Afeganistão. Quatro presidentes disseram que fariam isso, e Joe Biden fez.”

A retirada caótica dos EUA em agosto de 2021 levou à morte de 13 militares americanos nos últimos dias da guerra, com cidadãos se agarrando desesperadamente aos C-17s na tentativa de fugir e, logo após a saída dos últimos americanos, o retorno do Talibã e uma crise humanitária devastadora.

Em vez de discutir os eventos que levaram à saída dos EUA em agosto de 2021, Harris girou em direção ao acordo entre a administração Trump e o Talibã, que pedia a retirada dos EUA do Afeganistão. Trump observou que bilhões de dólares em equipamentos militares dos EUA foram deixados para trás e agora estão nas mãos do Talibã.

“Putin atacou a Ucrânia porque viu que ela e o chefe dela foram incompetentes no Afeganistão”, disse Trump.

Donald Trump fala sobre a maneira como ameaçou o líder do Talibã durante o debate presidencial

"O Talibã estava matando nossos soldados -- eu disse a Abdul, o líder do Talibã, não faça mais isso. Você vai ter problemas. E ele disse 'por que você me mandou uma foto da minha casa'. Eu disse 'você vai ter que descobrir isso'. E por 18 meses, não tivemos ninguém morto".