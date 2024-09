Kamala Harris se junta a Oprah Winfrey em evento de campanha com celebridades

Um evento virtual repleto de estrelas organizado por Oprah Winfrey na noite de quinta-feira para impulsionar a campanha de Kamala Harris foi marcado por momentos de lágrimas e endossos de celebridades, atraindo centenas de milhares de espectadores nas mídias sociais.

Winfrey organizou o evento "Unite for America" com o grupo ativista Win with Black Women, cujo objetivo era registrar as pessoas para votar e apoiar Kamala em Estados como Pensilvânia, Geórgia e Michigan, que deverão decidir a eleição de 5 de novembro.

Shanette Williams, mãe de Amber Nicole Thurman, uma mulher de 28 anos da Geórgia que morreu em agosto de 2022 após um atraso no tratamento hospitalar relacionado às leis restritivas de aborto do Estado, disse à plateia: "Vocês estão olhando para uma mãe que está destruída, a pior dor que uma mãe, que um pai pode sentir".

Kamala Harris respondeu: "Estou muito triste. E a coragem que todos vocês têm demonstrado é extraordinária". Muitos dos cerca de 400 espectadores no estúdio estavam em lágrimas.

Natalie Griffith, uma estudante de 15 anos da Apalachee High School, na Geórgia, que foi baleada duas vezes enquanto estava na aula de matemática há duas semanas, sentou-se com seus pais na primeira fila.

"O que estamos fazendo?", perguntou a mãe de Natalie, Marilda Griffith. "Temos um trabalho, e esse trabalho é proteger nossos filhos. Temos que parar com isso", disse ela, enquanto ela e algumas pessoas da plateia, virtual e presencialmente, choravam.

Kamala Harris e os democratas prometeram restaurar os direitos nacionais ao aborto, afetados por uma decisão da Suprema Corte de 2022, e aprovar a proibição de armas de assalto frequentemente usadas em ataques a tiros em massa.

Celebridades, incluindo os comediantes Chris Rock e Ben Stiller, além dos atores Julia Roberts, Meryl Streep e Bryan Cranston, participaram do evento e revelaram seus motivos para apoiar Kamala ou fizeram perguntas a ela.

"Quero levar minhas filhas à Casa Branca para conhecer essa mulher negra presidente", disse Rock.

Winfrey destacou a rápida transformação de Kamala depois que o presidente norte-americano, Joe Biden, saiu da disputa no final de julho, elogiando Kamala por "assumir sua força".

"Vocês sabem que cada um de nós tem aqueles momentos em nossas vidas em que é hora de dar um passo à frente", disse a vice-presidente dos Estados Unidos.

Kamala teve um momento de descuido, quando Winfrey afirmou que não sabia que Kamala era proprietária de uma arma até seu debate com o oponente republicano Donald Trump.

"Se alguém invadir minha casa, vai levar um tiro", disse Kamala. "Provavelmente não deveria ter dito isso", acrescentou.

Os assessores da campanha de Kamala afirmam que cerca de 200.000 pessoas se inscreveram para assistir à transmissão ao vivo, e sua audiência no YouTube foi de quase 100.000 no final. As contas do Instagram, Facebook, Tiktok e Twitch de Winfrey e Kamala Harris também mostraram o evento.