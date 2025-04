Kamala Harris agradece aos manifestantes contra Trump: 'Obrigado por usarem suas vozes'

Kamala Harris, ex-vice-presidente dos Estados Unidos e derrotada nas eleições presidenciais de 2024, expressou sua gratidão neste sábado (5/4) às centenas de pessoas que se manifestaram contra as políticas recentes do presidente Donald Trump.

"Hoje, em todos os estados do país, os americanos estão se posicionando contra o governo enquanto ele avança com o Projeto 2025. Obrigado por usarem suas vozes e o poder do protesto para defender a Previdência Social, o Departamento de Educação, o ar e a água limpos, e o direito de tomar decisões sobre o próprio corpo sem a interferência do governo", escreveu Harris em sua conta na rede social X.

Ela também afirmou que as vozes dos trabalhadores sempre serão mais fortes do que as dos bilionários "não eleitos", uma crítica implícita a Elon Musk, que atualmente ocupa o cargo de chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) e serve como conselheiro de Trump.

Protestos nos EUA, na América do Norte e na Europa

Neste sábado, milhares de pessoas saíram às ruas nos Estados Unidos para protestar contra as políticas de Trump. A mobilização também teve apoio em países como Itália, França, Reino Unido, Alemanha, Canadá e México.

Os protestos, chamados de Hands Off (Tire suas mãos, em tradução livre), foram organizados por uma coalizão de grupos de esquerda, que convocaram manifestações em diversas cidades norte-americanas.

Além de Trump, Elon Musk também foi alvo das críticas dos manifestantes. Cartazes com frases como "Abaixo a oligarquia", "Deportem Musk" e "O fascismo chegou" puderam ser vistos durante os atos.