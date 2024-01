Justiça argentina revoga reforma trabalhista decretada por Javier Milei

A Câmara Nacional de Apelações do Trabalho, em votação dividida nesta quarta-feira (3), acolheu a solicitação da Confederação Geral do Trabalho (CGT) e revogou a reforma trabalhista proposta no pacote de decretos econômicos assinados recentemente pelo presidente argentino, Javier Milei.

Os juízes Alejandro Sudera e Andrea García Vior concordaram em aplicar uma medida cautelar, suspendendo as alterações na legislação trabalhista até que uma decisão final seja tomada. Eles argumentaram que persistem dúvidas sobre a urgência do decreto, especialmente considerando a falta de aval do Congresso.

VEJA MAIS

Na decisão, Sudera destacou que o decreto de medidas excepcionais pelo poder administrador só poderia ser justificado em casos claros de emergência, o que, segundo ele, não se configura nas atuais circunstâncias.

O polêmico pacote assinado por Milei buscava desregulamentar a economia, com modificações significativas na área trabalhista. Entre as alterações, destacam-se o aumento do período de experiência dos trabalhadores e a flexibilização das regras para o trabalho de gestantes, além de mudanças na licença-maternidade.