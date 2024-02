Justiça alemã adia julgamento após juiza fazer post contra Bolsonaro

A justiça alemã adiou por uma semana o julgamento de Cristian Bruckner, acusado de abuso sexual contra mulheres e crianças em Portugal, após uma das juízas ser afastada do caso por, supostamente, ter postado mensagens nas redes sociais pedindo o assassinato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O homem também é o principal suspeito desaparecimento de Madeleine McCann, no ano de 2007.

De acordo com o portal britânico Daily Mail, a defesa do acusado afirmou que a juíza leiga Britta Thielen-Donckel pediu o afastamento da juíza do caso, sob o argumento de que ela não seria qualificada para a função. O advogado de defesa Sebastian Fuelscher mostrou mensagens compartilhadas nas redes sociais da juíza, identificada como Donckel, na qual ela dizia: “mate o idiota” e “mate o diabo“, ao se referir a Bolsonaro. A mulher também teria pedido a morte de outro homem, por suposta tortura de animais. O tribunal foi suspenso logo no início, após 9 minutos do início, e a juíza afastada do caso.

No Judiciário da Alemanha, “juízes leigos” são cidadãos comuns, que ocupam os tribunais penais. Nos casos julgados em tribunais mistos, os cidadãos trabalham lado a lado com os juízes para tomar a decisão. O julgamento de Cristian foi adiado até a próxima sexta-feira (23), para a justiça encontrar outro substituto.