Juíza é flagrada beijando condenado à prisão perpétua

Um vídeo de uma juíza de Chubut, na Argentina, aparentemente beijando um homem condenado à prisão perpétua viralizou nas redes sociais. De acordo o jornal Clarín, a magistrada que aparece nas imagens é Mariel Suárez, que participou do tribunal que condenou Cristian Omar Mai Bustos por matar um policial durante uma fuga em 2009.

O vazamento do vídeo causou grande repercussão negativa no país, já que a juíza foi uma das três responsáveis pelo julgamento de Cristian — e a única a votar contra a condenação perpétua e solicitar uma pena menor, mesmo com a confissão do homem em júri de que foi o responsável pela morte do policial Leandro Tito, ocorrida em 2008. Um processo administrativo foi aberto para apurar a “conduta inadequada” dela.