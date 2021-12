Jovem ganha processo milionário contra médico da mãe por conta de doença congênita

Evie Toombes, uma jovem britânica de 20 anos, processou o médico que atendeu a sua mãe antes da gravidez. O motivo? Ela alegou à Justiça que o profissional não informou a paciente sobre a importância de tomar vitaminas e, por isso, ela teria nascido com problemas congênitos que obrigaram-na a passar longos períodos conectada a tubos. As informações são do portal O Povo.

A jovem relatou que o médico Philip Mitchell, não recomendou a sua mãe, Caroline, que tomasse ácido fólico. A ausência da vitamina resultou em uma má formação do feto. Ainda segundo a acusação, caso Caroline tivesse recebido a recomendação, a gravidez teria sido adiada e, provavelmente, a jovem não teria nascido.

Se Toombes ganhar o processo, ela deverá receber uma indenização milionária que poderá ajudá-la a custear tratamentos pelo resto da vida.