Jovem ganha a vida se fingindo de cachorro na web

Jenna Phillips, norte-americana de 21 anos, deixou de lado a carreira de oculista para ganhar mais de R$ 50 mil por mês satisfazendo fetiche de espectadores se comportando como cachorro em vídeos publicados no TikTok e na rede social de conteúdo adulto pago OnlyFans.

Jenna começou a carreira primeiro apostando em publicação de conteúdo sensual leve, mas logo percebeu que uma velha brincadeira infantil de imitar um cachorro despertava a fantasia dos espectadores.

Brincadeira infantil de Jenna virou coisa séria (Reprodução)

"Eu sempre imitei um filhotinho de cachorro, mas não de uma forma sexual, inicialmente. Eu costumava fingir ser um, durante a infância", contou Phillips ao jornal britânico The Mirror. "Relembrando, agora, meio que sempre esteve ali. Eu só não sabia que havia todo um cenário disso — pensava que fosse só a minha personalidade".

No TikTok, há vídeo de Phillips comendo comida de cachorro, sendo punida por ser um “mau cachorro” e brincando de "pega" com uma bolinha de tênis. "Quando a gente fala de imitar bichos, a maioria das garotas fazem gatinhos, raposas ou coelhos. Eu me sinto como um cachorro", define-se. Na conta adulta, ela aparece também tomando banho nua. "Eu realmente adoro elogios. Adoro ouvir 'boa menina'. Meu coração derrete todas as vezes."

"Houve um grande aumento nos meus seguidores desde que mudei para o conteúdo de brincadeiras de pets", afirma.