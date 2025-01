Jovem é condenado à prisão por ter feito sexo em Dubai; entenda

Marcus Fakana é um britânico de 19 anos preso por fazer sexo com uma adolescente de 17 anos, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no final de 2024. Faltavam algumas semanas para ela atingir a maioridade. O jovem foi condenado à prisão por um ano e começou a cumprir a pena em 30 de dezembro do ano passado, quando tinha 18 anos. O jovem completou 19 anos atrás das grades.

Fakana viajou para Dubai com a família para comemorar o aniversário do pai. Lá, ele iniciou um breve romance com uma jovem de 17 anos, que também é do Reino Unido. "Nós realmente gostávamos um do outro, mas ela era reservado com a sua família, porque eles são rígidos. Meus pais sabiam sobre o nosso relacionamento, mas ela não podia contar para os dela. Ela teve que me encontrar sem dizer a eles que era para ver um garoto", explicou Marcus.

Quando a mãe da jovem britânica descobriu as mensagens trocadas por celular, ela denunciou Marcus à polícia de Dubai, já que o caso poderia ser considerado ilegal pela Justiça local. O crime é punido com prisão que pode chegar até 20 anos. Assim como Marcus, a jovem também seria presa caso ainda estivesse em Dubai, mas ela já saiu dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, ela está proibida de retornar ao emirado.

Prisão "torturante" e "infernal"

Marcus Fakana passou a virada do ano preso e foi impedido de ter contato com a família até o início de 2025. A prisão onde ele está é conhecida por violar direitos-humanos, que os órgãos de defesa dos direitos básicos a classificam como "torturante" e "infernal".

A tortura para obter confissão e o estupro seria uma "ocorrência cotidiana", praticada tantos por presos quanto por policiais da prisão de Al-Awir, segundo alguns prisioneiros. Além disso, a prisão é conhecida pelas instalações apertadas e degradantes, em que numa cela há 20 pessoas presas, enquanto a capacidade seria de três a quatro.

Recentemente, a direção da penitenciária permitiu que Marcus ligasse para a família, segundo a entidade Detained in Dubai, responsável pela defesa do jovem.

O advogado David Haigh, que está orientando a família Fakana, disse ao "Daily Mail": "Sempre se vê que o promotor é quem realmente decide a sentença, mas esta foi uma sentença baixa para eles". Ele ressaltou que dificilmente haverá margem de negociação.

Marcus e sua família esperam apoio do governo britânico para obter o perdão do xeique Mohammed Al Maktoum, governante de Dubai.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)