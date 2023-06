Homem é flagrado fazendo 'sexo' com árvore e acaba preso por atentado ao pudor em parque

Visitantes do parque público Rainha Elizabeth, localizado em Wiltshire, na Inglaterra, foram surpreendidos na tarde da última terça-feira (13) por um homem de 40 anos, cujo nome não foi divulgado, mantendo relações íntimas com o tronco de uma árvore, em plena luz do dia. Ele foi preso em flagrante.

Testemunhas no local capturaram imagens do indivíduo sem roupa e fazendo "sexo" com o vegetal. Uma pessoa que presenciou o ocorrido relatou ao periódico britânico "Daily Star" que, inicialmente, ficou perplexa com a cena.

"Eu estava passeando no parque com um amigo e notamos um homem abraçado a uma árvore, o que nos chamou a atenção", disse a testemunha.

"Nos aproximamos e percebemos que ele estava com as calças abaixadas. Comecei a gravar. Ele continuou a tirar todas as suas roupas e a beijar a árvore. Assim que parei de gravar, a polícia chegou ao local e o deteve", acrescentou a testemunha, que não teve a identidade divulgada.

De acordo com um porta-voz da polícia local, várias denúncias sobre o comportamento do homem haviam sido registradas anteriormente. Aproximadamente 20 pessoas estavam presentes no momento do incidente e testemunharam a cena inusitada.

"O indivíduo foi detido e levado sob custódia, sendo posteriormente liberado mediante pagamento de fiança. As investigações estão em andamento", informou o porta-voz.