Jovem descreve como viu pelo facebook, a avó ser executada por terroristas do Hamas; vídeo

Em um vídeo compartilhado na plataforma X, uma jovem narra o momento em que terroristas palestinos invadiram a residência de sua avó, a executaram de maneira brutal, e divulgaram o ato no perfil do Facebook dela. A publicação da execução foi visualizada não apenas pela jovem, mas também por outros membros da família. Veja:

A idosa foi morta por um membro do grupo palestino Hamas, no último sábado (7), na comunidade Nir Oz, localizada no sul de Israel, no noroeste do deserto de Negev, segundo relatado pela neta. O terrorista invadiu a casa, cometeu o homicídio, tirou uma foto do corpo e postou no perfil do Facebook da vítima.

A neta descreveu sua avó como uma pessoa "boa", "pura" e dedicada à comunidade, conhecida como kibutz. Ela expressou a dor de perder alguém tão especial e questionou como poderia viver sem ela.

O número de mortos no conflito entre o Hamas e Israel aumentou para 1.260, com mais de 5.000 pessoas feridas nos bombardeios dos últimos três dias, de acordo com informações divulgadas por autoridades dos dois lados nesta segunda-feira (9).