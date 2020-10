Jovem cruza o país para conhecer namorado virtual mas é bloqueada no meio da viagem

O que era para ser o início de uma história romântica acabou se revelando uma grande "cilada". Depois de conhecer um rapaz pela internet e iniciar um namoro virtual, Jasmine Triggs, uma jovem norte-americana de 23 anos, decidiu encarar uma viagem de 2414 km para conhecer pessoalmente o amado.

O rapaz, cuja identidade não foi divulgada, seria morador de Houston, no Texas (EUA). Os dois se falavam com frequência e a relação entre eles já era dada como pública nas redes sociais de Jasmine, que vive em Fort Wayne, estado de Indiana.

E era nas redes sociais que ela manifestava a sua paixão pelo "namorado virtual". “Nós estávamos conversando todo dia… Sobre a escola onde ele foi, sobre ele ter sido um líder de torcida na faculdade e ser dono de uma empresa de robótica. Nós iríamos nos conhecer”.

Jasmine pagou o equivalente a R$ 2.153 para comprar uma passagem de avião para Houston. Mas antes de embarcar no voo postou em sua rede social no Twitter que o webnamorado “mal podia esperar” para vê-la.

Já dentro do avião, percebeu que as mensagens que estava mandando para o webnamorado não chegavam. Mas achou que poderia ser algum problema com a conexão por conta do deslocamento aéreo. Ao chegar no aeroporto no Texas, o problema persistiu.

Foi quando ela resolveu ligar para o rapaz e o telefone emitiu a mensagem de caixa postal. Pediu então para que seus amigos tentassem contactá-lo, porém nenhum deles teve sucesso. Nesse momento ela se deu conta de que havia sido bloqueada.

Deixada sozinha no aeroporto, restou à jovem apenas tomar um voo de volta para casa e a lição que ela fez questão de deixar relatada no Twitter: se você for se encontrar com alguém que conheceu na internet: faça chamadas de vídeo e exija que essa pessoa compre sua passagem.

O "bolo" de Jasmine acabou viralizando na internet e já tem mais de 70 mil likes. Já o webnamorado, a desbloqueou, mas fingiu ser outra pessoa. “Ou ele pensou que isso seria engraçado ou ele pode ter uma esposa ou namorada, porque ele começou a dizer que não me conhecia, mas ele não deveria ter me deixado no aeroporto”, desabafou.