Jornalistas do Qatar morrem em ataque aéreo de Israel; Al Jazeera fala em 'ataque seletivo'

Dois jornalistas da Al Jazeera, canal da monarquia do Qatar, morreram na quinta-feira (1/8) em um ataque aéreo israelense. O ataque aconteceu no campo de refugiados de Al-Shati, no norte de Gaza.

Ismail Al-Ghoul e o cinegrafista Rami Al-Rifi faziam a cobertura da morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, quando foram atingidos. Os militares israelenses alegam que o jornalista Ismail Al-Ghoul participou dos ataques de 7 de outubro de 2023 em Israel.

Em comunicado oficial, a Al Jazeera afirmou que as acusações são infundadas e usadas para justificar um “assassinato seletivo”.

“A rede denúncia as acusações dirigidas contra o seu correspondente, Ismail al-Ghoul, sem fornecer qualquer prova, documento ou vídeo que comprove essas alegações, e recorda o longo historial de mentiras israelitas e fabricação de provas através das quais procura esconder os seus crimes hediondos, e, ao mesmo tempo, impede que jornalistas de todo o mundo entrem em Gaza para cobrir a deterioração das condições humanitárias e o sofrimento vivido pelo seu povo”, afirmou em comunicado.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)