Jornal revela detalhes sobre supostos nascimentos de filhos de amante de Vladimir Putin

A ex-ginasta Alina Kabaeva, apontada como amante de Vladimir Putin, teria tido dois filhos com o presidente da Rússia, de acordo com o jornal suíço "Tages-Anzeiger", que deu detalhes sobre os supostos nascimentos das crianças. De acordo com a reportagem, publicada no último sábado, o primeiro filho nasceu em uma clínica de luxo em Lugano, na região de Ticino, na Suíca, em 2015. Quatro anos depois, em 2019, ela deu à luz seu segundo filho, na capital russa, Moscou. As informações são do Jornal O Globo.

Um ginecologista suíço de origem russa atuou nos dois partos. O profissional teve a identidade preservada. Quem deu as informações ao jornal foi uma obstetra próxima ao ginecologista. Segundo ela, o colega médico mantinha uma relação de confiança com Putin.

A ida de Alina para a Suíça para ter o bebê teve como objetivo desviar a atenção da mídia. O presidente russo não a acompanhou na viagem. Porém, na época, o suposto nascimento da criança acabou sendo divulgado pela imprensa internacional, mas o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, negou a informação e a chamou a notícia de "farsa jornalística".

“A relação de Alina com Putin existia. Seus filhos, dois filhos, são filhos de Putin. Alina não tinha outro relacionamento. Isso teria sido muito perigoso para ela”, afirma a obstetra.

Em 2019, outra estratégia foi adotada e Alina Kabaeva teria dado à luz em Moscou, por uma "decisão de Putin". À época, houve uma postagem sobre o nascimento do bebê num site russo, mas segundo o "Tages-Anzeiger", foi rapidamente excluída.

“Ela é uma verdadeira esportista, muito reta, sem pose. Ela veio com a mãe e a irmã, mas sem guarda-costas”.