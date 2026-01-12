Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Joesley tentou convencer Maduro a deixar poder e se exilar na Turquia, diz jornal dos EUA

Caso tivesse optado por deixar o poder, o ditador poderia se exilar na Turquia, livre de quaisquer acusações na Justiça dos Estados Unidos.

Estadão Conteúdo

O empresário Joesley Batista, dono da processadora de carnes JBS, atuou como um interlocutor informal nas tratativas entre o governo dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, e da Venezuela, de Nicolás Maduro, nos meses que antecederam a captura do ditador.

Segundo o jornal americano The Washington Post, Joesley tentou convencer Maduro a renunciar. Caso tivesse optado por deixar o poder, o ditador poderia se exilar na Turquia, livre de quaisquer acusações na Justiça dos Estados Unidos. A JBS pertence ao grupo J&F, controlado pelos irmãos Batista. A J&F foi procurada pelo Estadão, mas não havia respondido até a publicação desta matéria. O espaço segue à disposição.

VEJA MAIS

image Trump: EUA serão um dos principais beneficiários do petróleo da Venezuela
De acordo com o presidente norte-americano, a Casa Branca está "se dando bem com as pessoas que estão administrando a Venezuela" desde a deposição de Nicolás Maduro

image China pede libertação imediata de Maduro e manifesta prontidão para defender princípios da ONU

A informação do The Post vai ao encontro do revelado pela agência de notícias Bloomberg no início de dezembro. Segundo a agência, Joesley viajou à Venezuela em novembro para convencer o ditador a renunciar. Dias depois, o Estadão revelou que o empresário comunicou o governo brasileiro sobre o encontro.

Segundo a reportagem do The Post, durante os meses que antecederam a operação de captura de Maduro, deflagrada em 3 de janeiro, os Estados Unidos sinalizaram ao ditador opções para deixar o poder de forma pacífica. As opções foram negadas pelo ditador.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/VENEZUELA/INTERVENÇÃO

JOESLEY BATISTA

MADURO

RENÚNCIA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Papa Leão XIV recebe María Corina Machado, líder da oposição Venezuelana, em audiência no Vaticano

Até o momento, nenhum detalhe adicional sobre o encontro, que já constava na agenda oficial do pontífice, foi informado.

12.01.26 10h33

Trump diz que o Irã pediu para negociar com os EUA após ameaças

12.01.26 7h43

MUNDO

Trump publica montagem em que aparece como 'presidente interino' da Venezuela

O presidente americano publicou na rede Truth Social uma montagem que simula uma biografia no formato da Wikipedia

12.01.26 7h33

Cresce número de mortos por protestos no Irã; líder supremo culpa 'vândalos'

11.01.26 21h57

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Presidente do grupo Corona é sequestrado e assassinado no México

José Adrián Corona Radillo viajava com a família de carro quando foi abordado por criminosos

08.01.26 7h23

MUNDO

Patroa suspeita de matar brasileira em Portugal fingiu ser a vítima em mensagens

Lucinete Freitas, de 55 anos, estava desaparecida desde o dia 5 de dezembro. O corpo da mulher foi encontrado em zona de mata aos arredores de Lisboa, capital portuguesa

06.01.26 8h20

resposta

Venezuela ordena prisão de envolvidos na captura de Maduro

Ditador venezuelano está detido em Nova York desde a operação realizada pelos Estado Unidos em Caracas, no último sábado

05.01.26 13h32

MUNDO

Quem era a mulher que foi morta em ação de agentes de imigração nos EUA

Renee morava em Minneapolis com o companheiro, a poucos quarteirões do local onde foi baleada

08.01.26 8h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda