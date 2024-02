Joe Biden responsabiliza Putin pela morte de Navalny e estuda medidas

Durante um discurso na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou indignação com a morte do opositor russo Alexei Navalny, considerado uma "poderosa voz da verdade". Biden afirmou categoricamente que o presidente russo, Vladimir Putin, é o responsável pela tragédia. Mesmo sem ter todos os detalhes sobre o ocorrido, Biden deixou claro que considera Putin e seus "criminosos" culpados pela morte de Navalny.

"O que aconteceu com Navalny é mais uma prova da brutalidade de Putin. Ninguém deve se deixar enganar", ressaltou o presidente americano, destacando a gravidade da situação.

Indagado sobre possíveis medidas em resposta a esse incidente, Biden afirmou que estava "avaliando opções", sem fornecer mais detalhes sobre possíveis ações futuras.

Vale destacar que já em 2021, após um encontro com Putin na Suíça, Biden alertou sobre as consequências devastadoras para a Rússia caso Navalny viesse a falecer, deixando claro seu posicionamento em relação à importância do líder opositor para o cenário político russo.

Navalny havia sobrevivido a envenenamento

A trajetória de Navalny, marcada por três anos de detenção e um envenenamento que ele atribuiu ao Kremlin, representa um símbolo para a oposição russa.

Biden prestou homenagem a Navalny como uma "voz poderosa para a verdade", destacando sua coragem e ressaltando que mesmo na prisão ele continuou a lutar pelos seus ideais. "Que Deus abençoe Alexei Navalny, sua coragem não será esquecida", declarou o presidente dos Estados Unidos, em um gesto de solidariedade à causa do líder opositor russo.