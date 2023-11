Javier Milei recebe ligação de papa Francisco para parabenizá-lo pela vitória na Argentina

O recém-eleito presidente da Argentina, Javier Milei, recebeu um telefonema do papa Francisco, nesta terça-feira (21), ao meio-dia, parabenizando-o pela vitória conquistada na eleição de domingo.

Esse gesto diplomático entre Milei e Francisco representa vem após uma série de controvérsias geradas por declarações polêmicas do líder da coalizão A Liberdade Avança. Em 2020, Milei, autodeclarado católico, chegou a chamar o papa Francisco, que é argentino, de "imbecil" e o acusou de ser o "representante do maligno na Terra", alegando que suas posições a favor da taxação de impostos o colocavam do lado do mal.

O convite do presidente argentino para uma visita oficial do Papa ao país, tanto como chefe de Estado quanto como líder católico, sinaliza uma tentativa de reconciliação e abertura para um diálogo construtivo.

Durante a ligação, que durou cerca de oito minutos, Milei e Francisco trocaram cordialidades. O presidente expressou sua consciência sobre o desafio de combater a pobreza e a miséria, comprometendo-se a trabalhar vigorosamente com foco nas crianças e na melhoria da educação. Fontes do partido de Milei descreveram a conversa como "agradável" e destacaram o comprometimento do novo presidente com questões sociais.

Por sua vez, o Papa Francisco parabenizou Milei pela vitória e aconselhou-o a enfrentar essa nova etapa com "sabedoria e coragem". O diálogo marca um possível ponto de virada nas relações entre o líder libertário argentino e o papa.